Минтруд заявил о снижении числа безработных россиян

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани. Архивное фото

На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан по данным на 25 июля снизилась на 0,2% и составила 695,7 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 18 по 25 июля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 695 670 человек. Годом ранее этот показатель составлял 801 050 человек", — заявили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым, Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях.

В 32 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской, Курской областях, в Севастополе, Республике Калмыкия.

"По состоянию на 25 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 554 человека", — отметили в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что на 1 июля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 июля 2017 года – 1,1%).

Также на 25 июля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.