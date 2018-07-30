Минтруд заявил о снижении числа безработных россиян

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан по данным на 25 июля снизилась на 0,2% и составила 695,7 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось Ненецком, Чукотском, Ханты-Мансийском автономных округах, республиках Тыва, Марий Эл, Крым, Алтай, Сахалинской, Магаданской и Астраханской областях.
В 32 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Липецкой, Ленинградской, Тульской, Калужской, Новосибирской, Курской областях, в Севастополе, Республике Калмыкия.
В Минтруде напомнили, что на 1 июля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 июля 2017 года – 1,1%).
Также на 25 июля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 миллиона единиц.