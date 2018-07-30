Девочку, отравившуюся водой из колодца в Воронеже, выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 30 июл — РИА Новости. Врачи выписали из больницы на амбулаторное наблюдение девочку, выжившую после отравления семьи в частном доме Воронежа водой с мышьяком из колодца, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Во второй половине мая в Левобережном районе Воронежа с отравлением были госпитализированы женщина 1990 года рождения, ее дочери 2007 и 2017 годов рождения, а также сын 2014 года рождения. Младшая девочка позже скончалась, после чего СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. В начале июня в больнице умерла женщина.

Состояние выживших детей оценивалось как тяжелое, они находились в отделении реанимации и интенсивной терапии. Отец не пострадал. В середине июня врачи перевели брата и сестру из реанимации в обычную палату, к 11 июля мальчика выписали.

"Девочка 2007 года рождения, находившаяся на лечении в больнице с диагнозом "отравление мышьяком", получив два курса восстановительного лечения, выписана домой для дальнейшего наблюдения педиатром по месту жительства", — говорится в сообщении представителя депздрава.

По его словам, девочке провели курс терапии, направленной на "восстановление утраченных чувствительных и двигательных функций". Врачи отмечают положительную динамику в состоянии ребенка, однако отмечают, что ему предстоит длительное реабилитационное лечение как в стационарных условиях, так и условиях детского центра реабилитации.

Как выяснило следствие, в пробах воды из колодца у дома пострадавшей семьи обнаружен мышьяк, содержание которого в 135 раз превышает допустимую дозу. При этом, по данным СК, вода в других колодцах поселка соответствует норме по содержанию химических элементов. По информации следствия, из колодца, где обнаружена повышенная концентрация мышьяка, откачана вода, изъяты ее пробы, а также пробы грунта и стенок колодца. СК рассматривает несколько версий произошедшего, в частности, умышленное отравление воды в колодце и попадание в колодец с грунтовыми водами химикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.