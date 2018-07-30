Работникам Дарасунского рудника выплатили все долги по зарплате

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перед работниками Дарасунского рудника в Забайкалье полностью погасили долги по зарплате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Как уточнили в ведомстве, шахтерам выплатили около шестнадцати миллионов рублей. Ситуация остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.
Дарасунский рудник
Против руководства рудника возбудили два административных производства.
Девяносто два сотрудника предприятия приостановили работу, более 80 из них 24 июля объявили голодовку. В результате госпитализировали одиннадцать человек. Акцию приостановили после выплаты долгов за май.
Эта забастовка уже не первая на руднике. Так, в мае прошлого года около 80 горняков отказались покидать шахту до выплаты зарплаты. В сентябре того же года бастовали еще 50 сотрудников предприятия.