Число обращений в МФЦ Липецкой области в I полугодии достигло миллиона

ЛИПЕЦК, 30 июл — РИА Новости. По результатам шести месяцев этого года количество обращений граждан в многофункциональные центры (МФЦ) Липецкой области увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 1 миллион, при этом уровень удовлетворенности работой МФЦ — свыше 98%, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Он добавил, что достигнутые успехи отмечены Минэкономразвития России. При составлении рейтинга регионов за первый квартал Липецкая область вошла в число лидеров. Сегодня центры "Мои Документы" оказывают более 300 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг.
Реализуя комплекс мер для повышения качества жизни населения, областные власти сделали все возможное для упрощения процедур и обеспечения шаговой доступности офисов. "Получать госуслуги быстро, без долгих очередей могут и жители самых отдаленных населенных пунктов", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.