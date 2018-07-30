Число обращений в МФЦ Липецкой области в I полугодии достигло миллиона

ЛИПЕЦК, 30 июл — РИА Новости. По результатам шести месяцев этого года количество обращений граждан в многофункциональные центры (МФЦ) Липецкой области увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 1 миллион, при этом уровень удовлетворенности работой МФЦ — свыше 98%, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Наиболее популярными у населения по-прежнему остаются услуги Росреестра и Кадастровой палаты, доля которых в общем количестве составила 39,5%. По сравнению с прошлым годом спрос на услуги МВД вырос на 87%. На третьем месте — услуги управления социальной защиты населения области", — рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что достигнутые успехи отмечены Минэкономразвития России. При составлении рейтинга регионов за первый квартал Липецкая область вошла в число лидеров. Сегодня центры "Мои Документы" оказывают более 300 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг.

Реализуя комплекс мер для повышения качества жизни населения, областные власти сделали все возможное для упрощения процедур и обеспечения шаговой доступности офисов. "Получать госуслуги быстро, без долгих очередей могут и жители самых отдаленных населенных пунктов", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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