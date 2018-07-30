Медведев оценил состояние дорог в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым отметил, что дороги в Севастополе за последнее время стали заметно лучше.

"Я вижу позитивные изменения: проехался по городу, качество дорог действительно становится лучше, есть много социальных объектов. Тем не менее, еще многое предстоит сделать", — заметил глава кабмина.

Говоря о реализуемых в городе проектах, Овсянников подчеркнул, что в Севастополе удалось сдать 18 новых объектов. По его словам, усилия властей сконцентрированы на благоустройстве города, строительстве дорог, возведении объектов социальной инфраструктуры, ремонте причалов, создании новых парков.

Губернатор обратился с просьбой поспособствовать преобразованию Севастопольского государственного университета в научно-образовательный центр, который мог бы конкурировать с другими центрами на международном уровне. Овсянников подчеркнул, что вуз готов пройти все соответствующие конкурсные процедуры.

"Если готовы участвовать в конкурсе и готовы развивать (вуз), то давайте ваши предложения, я дам поручение министру (науки и высшего образования РФ Михаилу) Котюкову, чтобы он вместе с вами все это отработал и, если получится хороший проект, мы все будем рады", — ответил Медведев.

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