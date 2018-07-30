МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в понедельник РИА Новости его родственники.

Войнович скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет от сердечного приступа. Прощание с писателем прошло в понедельник в Центральном доме литераторов.

Проститься с прозаиком пришли журналист Борис Вишневский, писательница Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, актер Вениамин Смехов, этнограф Николай Руденский, драматург Александр Гельман, член президиума Арбитражного третейского суда Андрей Нечаев, доктор философских наук Игорь Чубайс.

Войнович — автор таких произведений, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда", член ПЕН-клуба. По нескольким его книгам были сняты художественные фильмы.