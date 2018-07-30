В Тюменской области на капремонт жилья направили более 2 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 30 июл — РИА Новости. Ремонтные работы в жилых домах, выполненные в Тюменской области по плану капремонта 2015-2017 годов, к настоящему времени профинансированы на сумму свыше двух миллиардов рублей, из них 367 миллионов рублей составила поддержка программы из областного бюджета, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"К началу второго полугодия 2018 область сделала существенный рывок в реализации региональной программы капремонта. Полностью выполнен краткосрочный план 2015-17 годов в Ишимском, Уватском, Омутинском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Наибольший объем работ запланирован в Ишиме, Тюмени и Тобольске", — сообщил собеседник агентства.

Одновременно с реализацией первой трехлетней программы капремонта начата работа по исполнению второго краткосрочного плана. В период 2018-2020 годы предстоит выполнить капитальный ремонт более 7,3 тысячи конструктивных элементов в двух тысячах многоквартирных домов региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул важность обязательного контроля над качеством и сроками выполнения капремонта многоквартирных домов. Например, используя ресурсы портала "Тюмень — наш дом", тюменцы могут сообщать о некачественном ремонте либо неправильной организации процесса работ.

"Сообщения позволят своевременно реагировать на ситуацию контролирующим органам. Кроме того, предусмотрено участие собственников в приемке работ, это тоже один из рычагов влияния и контроля на подрядную организацию", — сказал врио губернатора.

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