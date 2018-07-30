В Москве в субботу пройдет четвертый ночной велопарад

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Четвертый ночной Московский Велопарад состоится в центре российской столицы в субботу, ожидается, что его участниками станут около 20 тысяч человек, сообщили РИА Новости в проекте по развитию велокультуры Let's bike it!

"В субботу, 4 августа, пройдёт четвёртый ночной Московский Велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Ожидается, что в нём примут участие около 20 тысяч человек", — рассказали организаторы РИА Новости.

Как пояснили в проекте, сбор участников запланирован на 22.00 мск на Суворовской площади (проезд в стартовую зону по Самотёчной улице будет ограничен), старт велозабегу дадут в 23.00.

"Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам города и финиширует в самом центре столицы — на Болотной площади. Протяжённость маршрута составит 21 километр", — уточнили организаторы.

Отмечается, что Московский Велопарад не является спортивной гонкой, средняя скорость движения колонны не превысит 15 километров в час. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от физической подготовки и типа велосипеда. Единственное обязательное требование ко всем велосипедам участников — наличие переднего и заднего фонарей, а также соблюдение правил, опубликованных на сайте i-bike-msk.ru. Гости столицы и участники без своих велосипедов могут присоединиться на прокатных велосипедах, а сеть велопроката "Велобайк" традиционно предоставит скидки.