ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Высокую государственную награду получила полковник приморского управления СК РФ Ирина Завражина, руководившая самыми громкими расследованиями в регионе, в том числе по делу "приморских партизан".

Согласно указу президента Владимира Путина, глава первого отдела по расследованию особо важных дел удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Все крупные уголовные дела в Приморье, которые на слуху, были расследованы под руководством Ирины Михайловны Завражиной", — сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя СУСК Аврора Римская.

В их числе дело так называемой "кировской банды" ("приморские партизаны"), дела черных риелторов, дело бывшего руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова.

По словам Римской, полковник юстиции Завражина работает в следственных органах почти 35 лет. До перехода в Следственный комитет она трудилась в краевой прокуратуре.

Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

По итогам длительного судебного процесса – дело неоднократно пересматривали – участники группировки получили сроки в колониях от 8 до 25 лет.

Что касается бывшего главы управления Росимущества Мещерякова, то ему и еще 12 чиновникам и бизнесменам вменяли рейдерство. Как выяснилось, в 2003-2007 году Мещеряков с бывшим депутатом Юрием Степанченко захватывали здания во Владивостоке, находившиеся в государственной собственности.

Уголовное дело рассматривалось в суде с 2011 года. Через пять лет фигурантов осудили на разные сроки лишения свободы за незаконное отчуждение и продажу государственной недвижимости на сумму свыше 550 миллионов рублей. Мещеряков, в частности, получил 12 лет колонии строгого режима. В январе 2018 года Верховный суд смягчил приговоры ряду осужденных.