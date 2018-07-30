ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Высокую государственную награду получила полковник приморского управления СК РФ Ирина Завражина, руководившая самыми громкими расследованиями в регионе, в том числе по делу "приморских партизан".
"Все крупные уголовные дела в Приморье, которые на слуху, были расследованы под руководством Ирины Михайловны Завражиной", — сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя СУСК Аврора Римская.
В их числе дело так называемой "кировской банды" ("приморские партизаны"), дела черных риелторов, дело бывшего руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова.
По словам Римской, полковник юстиции Завражина работает в следственных органах почти 35 лет. До перехода в Следственный комитет она трудилась в краевой прокуратуре.
По итогам длительного судебного процесса – дело неоднократно пересматривали – участники группировки получили сроки в колониях от 8 до 25 лет.
Что касается бывшего главы управления Росимущества Мещерякова, то ему и еще 12 чиновникам и бизнесменам вменяли рейдерство. Как выяснилось, в 2003-2007 году Мещеряков с бывшим депутатом Юрием Степанченко захватывали здания во Владивостоке, находившиеся в государственной собственности.
Уголовное дело рассматривалось в суде с 2011 года. Через пять лет фигурантов осудили на разные сроки лишения свободы за незаконное отчуждение и продажу государственной недвижимости на сумму свыше 550 миллионов рублей. Мещеряков, в частности, получил 12 лет колонии строгого режима. В январе 2018 года Верховный суд смягчил приговоры ряду осужденных.