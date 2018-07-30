Жилищные субсидии получили около 4 тысяч бюджетников Тюмени и Тобольска

ТЮМЕНЬ, 30 июл — РИА Новости. Более 4,3 тысячи работников бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске улучшили жилищные условия с помощью господдержки в период 2011-2017 годов; в этом году участниками программы станут еще 502 человека, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он уточнил, что социальную поддержку могут получить работники бюджетных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения, имеющие рабочий стаж не менее 10 лет и признанные нуждающимися в жилых помещениях.
"Эффективность этой программы очень высокая, потому она обязательно будет продолжена. В совокупности за семь лет реализации программы ее участники приобрели 191 тысячу квадратных метров жилья", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.