Жилищные субсидии получили около 4 тысяч бюджетников Тюмени и Тобольска

ТЮМЕНЬ, 30 июл — РИА Новости. Более 4,3 тысячи работников бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске улучшили жилищные условия с помощью господдержки в период 2011-2017 годов; в этом году участниками программы станут еще 502 человека, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Участникам предоставляются социальные выплаты в размере 400 тысяч рублей, при наличии детей до 23 лет размер господдержки увеличивается на 100 тысяч рублей на каждого ребенка. В рамках областной программы "Развитие жилищного строительства" на эти цели до 2020 года ежегодно предусмотрено почти 900 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что социальную поддержку могут получить работники бюджетных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения, имеющие рабочий стаж не менее 10 лет и признанные нуждающимися в жилых помещениях.

"Эффективность этой программы очень высокая, потому она обязательно будет продолжена. В совокупности за семь лет реализации программы ее участники приобрели 191 тысячу квадратных метров жилья", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Другие новости региона читайте здесь >>