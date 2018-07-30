Осужденного украинца Кольченко посетила приехавшая в Челябинск мать

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл – РИА Новости. Мать украинца Александра Кольченко, осужденного в РФ по обвинению в организации терактов в Крыму, приехала в Челябинск, чтобы повидаться с сыном в колонии, их свидание продлится трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба общественной наблюдательной комиссии региона.

В июле сообщалось, что челябинский омбудсмен Маргарита Павлова по просьбе СПЧ проинформировала правозащитников об условиях содержания и состоянии здоровья голодавшего Кольченко, который отбывает наказание в Копейске. На сайте СПЧ сообщалось, что, со слов омбудсмена, в ходе последнего визита в ИК 18 июня осужденный на состояние здоровья и условия содержания, а также на администрацию учреждения не жаловался, сказал, что голодовку прекратил, питается нормально.

"Осужденному Александру Кольченко, отбывающему наказание в исправительной колонии №6 в Копейске, разрешили очередное длительное свидание. К нему приехала мама Лариса Кольченко. Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату №16", — говорится в сообщении.

В учреждении ГУФСИН Челябинской области маму и сына поселили в хороший номер, где есть электроплита, микроволновка, холодильник и телевизор, душевая и санузел в идеальном состоянии, уточняется в сообщении.

Члены общественной наблюдательной комиссии встретились с Ларисой Кольченко, которая "никаких жалоб общественникам высказывать не стала". Также от нее во время встречи не поступило никаких заявлений, мама хочет только одного – "ее сына должны выпустить на свободу", добавляется в сообщении.

"Мы конструктивно пообщались с мамой Александра Кольченко. На будущее мы договорились общаться чаще. Потому что Лариса Леонидовна была удивлена тому, что ей удалось только сейчас познакомиться с теми, кто следит за правами заключенных в южноуральских колониях", — цитирует пресс-служба председателя ОНК области Василия Катанэ.

Кроме того, Кольченко также не высказал жалоб, "с момента прекращения голодовки он опять набрал прежний вес — 64 килограмма, в отряде у него все хорошо", сообщают в ОНК.

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.