В Москве простились с Владимиром Войновичем

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Друзья, близкие и поклонники таланта простились с писателем Владимиром Войновичем и почтили его память — веселого, энергичного человека и современного писателя, чьи произведения будут всегда актуальными.

Войнович скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет от сердечного приступа. Прощание с писателем проходит в понедельник в Центральном доме литераторов, где на сцене Большого зала был установлен открытый гроб, украшенный белыми цветами и венками, к которому люди несли цветы. Похоронят Войновича на Троекуровском кладбище.

Проститься с прозаиком пришли журналист Борис Вишневский, писательница Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, актер Вениамин Смехов, этнограф Николай Руденский, драматург Александр Гельман, член президиума Арбитражного третейского суда Андрей Нечаев, доктор философских наук Игорь Чубайс.

Войнович – автор таких произведений, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда", член ПЕН-клуба. По нескольким его книгам были сняты художественные фильмы.

Невольник чести

Актер Вениамин Смехов вспомнил о том, как тридцать лет тому назад встретил Войновича, когда он приехал в Советский Союз в 1989 году в первый раз после того, как его лишили советского гражданства, и ему пришлось уехать в Германию. Он отметил, что Войнович близко дружил с Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким.

"Они ушли, и наверно, они позвали его, изгнанники родной земли по известным обстоятельствам. Они составляют гордость отечественной культуры. Невольники чести — от Пушкина и Лермонтова, до Бродского, Ахматовой и Владимира Войновича. Это список первой строчки российской литературы", — сказал Смехов.

"Это большая беда для всей страны, которая не понимает, что случилось. Это был честный голос, который звучал в течение многих десятилетий. К сожалению, расслышали этот голос и поверили этому голосу очень мало людей. Такой талант редко дается кому, но он дается для всех, не все готовы его воспринять", — рассказал драматург Александр Гельман.

Современный писатель

Войнович был веселым человеком и современным писателем, который навсегда останется молодым, отметил журналист и писатель Михаил Зыгарь.

"Все знали Владимира Николаевича как очень веселого, живого человека. Я не чувствовал с ним никакой дистанции независимо от возраста и поколения. Я всегда ощущал, что мы если не сверстники, то люди одной волны, и он всегда так себя держал — одинаково энергично со всеми", — сказал Зыгарь.

Он подчеркнул, что Войнович очень современный писатель, и с годами это будет становиться все яснее. По мнению Зыгаря, читатели Войновича будут стареть, а он будет оставаться молодым, современным и актуальным.

По словам журналиста Станислава Кучера, Войновича читают, любят и знают совсем молодые люди, так как он был вне времени и пространства, и это абсолютно уникальное качество. "Он оказался масштабнее, больше, выше, честнее даже своего дарования, и таких людей единицы в этом мире", — добавил журналист.