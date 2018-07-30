Путин подписал закон об основаниях в отказе гражданину в доступе к гостайне

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд оснований для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.

Согласно норме, основанием для отказа будут являться признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу, наличие у него статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу о совершенном по неосторожности преступления против госвласти или об умышленном преступлении.

Кроме того, согласно закону, основанием будут наличие у лица непогашенной или неснятой судимости за данные преступления и прекращение в отношении него уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, если со дня прекращения такого уголовного дела не истек срок, равный сроку давности привлечения к ответственности за совершение этих преступлений.