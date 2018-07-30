Дефицит педагогов в России не превышает 1%, заявила Васильева

АБАКАН, 30 июл — РИА Новости. Дефицит педагогических кадров в России не превышает 1%, по статистике в последние годы наблюдается позитивная статистика, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

Ранее эксперты ОНФ совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" провели мониторинг: почти половина педагогов из более трех тысяч опрошенных сообщает о нехватке в их школе одного или нескольких учителей-предметников. При этом в сельских школах дефицит предметников ощущается еще острее, сообщается на сайте ОНФ.

Васильева, отвечая на вопрос о педагогических кадрах, заявила, что если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика.

"Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка", — заявила она.

Также Васильева отметила, что работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы.

"За четыре года повысилась привлекательность педагогических программ, вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад",- сказала Васильева журналистам.