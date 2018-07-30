Путин подписал закон о праве преподавателей военных центров на жилье

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на получение жилья с учетом дополнительной общей площади жилого помещения военнослужащим — преподавателям учебных военных центров при государственных образовательных организациях высшего образования.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих — преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих — преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра.