Путин подписал закон о дисциплинарном наказании судей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового вида дисциплинарного наказания судей — понижения в квалификационном классе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее заявлял глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, закон поспособствует совершенствованию действующего порядка дисциплинарной ответственности судей. Понижение в квалификационном классе будет применяться за существенное нарушение судьей положений закона о статусе судей или кодекса судейской этики в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию.

Кроме того, взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судей будет налагаться в исключительных случаях за "существенное, несовместимое с высоким званием судьи" нарушение положений материального права или процессуального законодательства, закона о статусе судей или кодекса судейской этики при осуществлении правосудия.

Помимо этого, Клишас отмечал, что закон исключает необходимость согласования решения квалификационной коллегии судей о рекомендации кандидатом на должность судьи с председателем соответствующего суда.