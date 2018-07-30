Путин подписал закон о регистрации иностранных НКО в налоговых органах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет процедуру учета и регистрации в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих организаций (НКО) в России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее было установлено, что иностранная НКО при создании филиала или представительства в РФ должна быть включена в специальный реестр, для этого к уведомлению о создании организация должна приложить учредительные документы, документ с изложением целей и задач создания филиала или представительства, а также положение об НКО.

Подписанный документ предусматривает, что с 1 марта 2019 года налоговые органы обязаны поставить на учет международные организации, иностранные НКО, некоммерческие неправительственные организации либо иностранные религиозные организации по месту ведения ими деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение пяти дней на основании сведений, содержащихся в соответствующих реестрах, ведение которых отнесено к полномочиям министерства юстиции РФ.

Принятие закона потребует внести изменения в приказы министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу, отмечают в бюджетном комитете СФ.