Путин подписал закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий, в частности, ведение обязательной аудиозаписи во время судебных заседаний в судах общей юрисдикции, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такая норма уже действует для судебных заседаний в арбитражных судах.

Предусматривается, что все участники судебных разбирательств получат право знакомиться с такими аудиозаписями, заявлял ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Также пакет законов предусматривает, что состав суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел будет формироваться автоматизированно. Делается это для того, чтобы исключить влияние на формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.