Часть артистов ансамбля, попавших в ДТП в Подмосковье, вернулись в Ижевск

УФА, 30 июл — РИА Новости. Часть артистов удмуртского ансамбля песни и пляски "Танок", автобус с которыми перевернулся в Подмосковье, вернулись домой в Ижевск, остальные пострадавшие останутся в больнице до полного обследования, сообщил РИА новости представитель ансамбля "Танок".
"Двенадцать музыкантов вернулись домой на поезде, также на двух автобусах привезли музыкальные инструменты, сценические костюмы и другую материальную ценность ансамбля. Остальные участники ансамбля останутся в больницах Подмосковья до полного медицинского обследования, они тоже вернутся домой, как только разрешат врачи", — сообщил агентству представитель ансамбля.
По его словам, артисты государственного ансамбля "Танок" планировали гастроли по городам Приволжья с начала сентября, но из-за ДТП отложат выступления на ноябрь.
"В планах ансамбля были гастроли по городам Приволжского округа, но ситуация изменилась, и решили отодвинуть их на месяц. Для нас главное, чтобы артисты были здоровы и вернулись на сцену после полного восстановления", — сказал собеседник.
По его словам, после того, как в СМИ появилась информация об аварии, в ансамбль поступили сотни звонков от родственников пострадавших артистов и поклонников музыкантов.
"Звонили из Белоруссии, из Забайкалья, из других городов страны. Все ошеломлены, потому что многие издания позволяют приукрасить факты. Чтобы не вводить в заблуждение родственников и поклонников сегодня выступим на местном телевидении, расскажем о ситуации", — пояснил представитель ансамбля.