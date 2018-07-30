Путин подписал законы об отдельных апелляционных и кассационных судах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Законы предусматривают, что будут созданы девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда.

Как ранее заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, такое нововведение необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную независимость и самостоятельность судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.

Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке. Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске.

Первый апелляционный суд будет расположен в Москве, второй — в Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха Московской области.

Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.