В Новосибирске умер известный журналист Яков Лондон

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Известный новосибирский журналист Яков Лондон скончался в возрасте 54 лет, сообщает "НДН.инфо".

Лондон стоял у истоков независимого телевидения в Новосибирске, в 1992 году он открыл телеканал "НТН-4", который работал до 2005 года. В 2001 году журналист стал генеральным директором регионального проекта "Сибирь-ТВ", а в следующем году получил ТЭФИ и "Телезубр". В 2004 году прошел во второй тур выборов мэра Новосибирска.

В 1998 году пережил покушение, в результате которого оказался прикован к инвалидной коляске. Врачи давали журналисту не больше восьми лет жизни, но он прожил еще двадцать.

Похороны Якова Лондона состоятся в понедельник 30 июля.