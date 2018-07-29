В Москве более семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Порядка 7 тысяч человек приняли участие в ночном забеге, который прошел в Москве в ночь с 28 на 29 июля, это число стало рекордным за всю историю проведения забега, говорится в сообщении на портале мэра столицы.
Отмечается, что победителем забега стал Дмитрий Сафронов, который преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова с результатом 34 минуты 21 секунда.
Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.