В Москве временно закроют часть платформы станции "Кунцевская"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Часть платформы станции "Кунцевской" Филёвской линии временно закроется из-за ремонта с понедельника 30 июля, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"С 30 июля 2018 года временно закрыта часть платформы станции "Кунцевская" Филёвской линии. Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда "Русич", следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров. Поезда "Москва" не будут открывать двери последних трёх вагонов.

Московский метрополитен отмечает, что на станции "Кунцевская" продолжается ремонт. Работы проводятся ежедневно. Временно вход и выход к платформе осуществляется только через вестибюли станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться обратно.

Ранее в пресс-службе столичного метро сообщали, что станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская" Филевской линии Московского метрополитена будут закрыты 28 и 29 июля в связи с капитальным ремонтом станций и путей.