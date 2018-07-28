В Госдуме призвали сделать работу ФСИН более открытой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Реформа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назрела, работа ведомства должна быть более открытой, считает зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

"Реформа (ФСИН), безусловно, назрела. Потому что, к сожалению, можно предположить, что случаев таких немало. Необходимо делать работу ФСИН более гласной, более открытой", — сказал Емельянов РИА Новости.

По мнению парламентария, в связи с произошедшим в ярославской колонии необходимы изменения и в уголовном кодексе.

"Видимо, необходимо и изменение в Уголовный кодекс, все-таки по таким преступлениям привлекать нужно не за превышение служебных полномочий, а должна появиться статья пытки. Потому что это пытки в самом очевидном виде", — заключил депутат.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.