На МЦК начали раздавать воду из-за жары

Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото

Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пассажирам на ряде станций МЦК начали раздавать бутылки с водой из-за жары в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.

Ранее специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что суббота может стать самым жарким днем с начала года, столбики термометров могут достичь отметки в 32 градуса.

"На МЦК пассажирам начали раздавать воду: Андроновка, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге. Мосметро внимательно следит за температурой на всех станциях", — рассказали в метро.

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