Матвиенко надеется, что победу над нацизмом признают всемирным наследием

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что российская инициатива о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества будет поддержана международным сообществом.

"Надеюсь, что удачно сложится судьба предложения Совета Федерации о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Мы уже предложили ряду парламентов обратиться к ООН, ЮНЕСКО и другим авторитетным организациям с поддержкой этой инициативы", — сообщила она на заседании верхней палаты.

Спикер напомнила, что в мае этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку инициатив Межпарламентского союза об утверждении 30 июня Международного дня парламентаризма и подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

"Эти инициативы проделали большой путь от нашей палаты до ООН. Международная парламентская дипломатия отметила значимую победу", — подчеркнула Матвиенко.