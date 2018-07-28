Заммэра Москвы осмотрел ландшафтный парк Митино после благоустройства

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков осмотрел ландшафтный парк Митино после комплексного благоустройства, передаёт корреспондент РИА Новости в субботу.
Вице-мэр отметил, что для детей здесь оборудованы специальные площадки, установлены качели и тарзанки.
"У нас за спиной огромная территория, где можно проводить крупные публичные мероприятия. Зимой на этой площадке заливается каток площадью примерно пять тысяч квадратных метров. Здесь около 10 километров пешеходного маршрута по периметру, есть велосипедные маршруты, в зимнее время — лыжная трасса", — добавил Бирюков.
Также в парке создан спортивный кластер, где можно заниматься волейболом, футболом, баскетболом и другими видами спорта. Вице-мэр отметил, что здесь создана ландшафтная архитектура для того, чтобы в летнее время можно было, например, загорать.
В рамках комплексного благоустройства были построены 17 павильонов, в том числе сцена, амфитеатр у кафе-оранжереи, видовая в Москве площадка и пляжный павильон.
Кроме того, было установлено 438 опор освещения, дополнительно высажены более 500 деревьев, свыше 3,4 тысячи кустарников и 240 тысяч квадратных метров газонов, также будут высажены 960 квадратных метров цветников.