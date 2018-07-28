В Москве создадут общественное пространство рядом с Новослободской

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крупное общественное пространство появится в центре Москвы между Новослободской и Тверской улицами, заявил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

"Сейчас ведутся работы по Лесной улице с прилегающими территориями, создается огромное общественное пространство между Новослободской улицей и Тверской улицей, и в начале сентября мы это общественное пространство передадим москвичам для досуга. Там создается крупное предприятие по проведению общественного досуга, инвесторы это предприятие делают и в конце года его тоже, наверное, сдадут", — сказал он.

Бирюков напомнил, что в этом году работы ведутся на шести крупных общественных пространствах, включая проход от Ленинского проспекта в парк Горького.