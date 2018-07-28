Забайкальскому краю выделили средства на ликвидацию последствий паводка

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Правительство РФ выделило Забайкальскому краю 238,3 миллиона рублей на ликвидацию последствий сильных дождей, прошедших в июле 2018 года, соответствующие документы размещены на сайте кабмина.

"В целях оперативного доведения финансовых средств на оказание гражданам единовременной материальной помощи подписанными распоряжениями Правительству Забайкальского края из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделены бюджетные ассигнования в размере до 238300 тысяч рублей для частичного покрытия расходов на финансирование ликвидации последствий паводка", — говорится в справке к документам.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трех ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.

Согласно трем документам, правительству Забайкальского края выделяется до 63,6 миллиона рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи, до 98,5 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости, до 76,2 миллиона рублей — на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости.

По оценке правительства Забайкальского края, предварительный материальный ущерб от паводка в регионе составил более 1 миллиарда рублей.

"В результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле 2018 года на территории Забайкальского края, подтоплены 38 населённых пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов. Пострадали объекты дорожного хозяйства, в том числе мосты, объекты социальной сферы, гидротехнические сооружения. Эвакуированы 7 детских лагерей", — добавляется в справке к документам.