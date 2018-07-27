В Совфеде оценили идею аккредитации визовых центров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аккредитация визовых центров поможет привести компании к международным стандартам работы, предлагаемая норма используется в мировой практике, заявил журналистам глава профильного социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Авторы законопроекта предлагают юридически защитить права и интересы потребителей, в том числе их персональные данные от недобросовестных производителей этих услуг", — пояснил законодатель.
По словам Рязанского, ничего сверхъестественного в планах аккредитовать визовые центры в Российской Федерации нет, "точно так же происходит и в других странах, поэтому говорить о каких-то печальных последствиях аккредитации, например, массовом закрытии этих центров, было бы неправильно".
Рязанский отметил, что согласно порядку работы с документами в Госдуме, до выхода законопроекта на первое чтение будут проведены совещания и рабочие встречи с заинтересованными участниками рынка. Также в процессе работы над законопроектом будет обсуждаться и содержание нормативно-правовых актов.
Проектом закона предполагается, что порядок аккредитации визовых центров определит правительство РФ.