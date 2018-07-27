В Москве три станции метро изменят режим работы из-за ремонта

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Режим доступа к вестибюлям станций метро Москвы "Люблино" и "Новогиреево" и "Третьяковская" будет изменен в связи с ремонтом, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

"В пятницу, 27 июля, с 22.00 для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями или близлежащими станциями", — говорится в сообщении.

Как сообщается, с 22.00 27 июля до открытия метрополитена 30 июля для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Люблино". Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции. Восточный вестибюль станции "Новогиреево" закроется на ремонт до утра 30 июля с 23.00 27 июля. Пассажиры для входа в метро и выхода в город смогут пользоваться западным вестибюлем.

Также уточняется, что до утра 30 июля пассажирам будет недоступен объединенный вестибюль станции "Третьяковская" и прилегающий к нему подуличный переход. Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции "Новокузнецкая".