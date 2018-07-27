Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google документов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роскомнадзор на своих страницах в соцсетях опубликовал рекомендации для пользователей по защите Google документов после сообщений об очередном попадании данных Google Docs в поисковую выдачу "Яндекса".

Ранее в пятницу газета РБК сообщила, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче "Яндекса". В частности, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам "график" и "зарплата". Как заявили в "Яндексе", на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.

Роскомнадзор предостерегает, что создание гиперссылки на документ и ее пересылка по почте или в мессенджере влекут риск утечки документа. "Перед тем, как создать Google Docs с доступом по ссылке, вы должны понимать, что это не приватный документ (даже если вы отправили ссылку только одному своему другу). Ссылка на этот документ является открытой, а это значит, что она может попасть в выдачу поисковика. Поэтому мы рекомендуем более тщательно защищать свои документы и открывать к ним доступ только тем, кому вы доверяете", — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор приводит несколько шагов по защите Google документа: в настройках доступа необходимо отключить доступ по ссылке (безопаснее всего использовать доступ только по приглашению); открывать доступ к таблице только тем, кому доверяет владелец документа.

Кроме того, нужно выбрать действия, доступные для приглашенных пользователей. "Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу. Если хотите редактировать только вы, то войдите в расширенные настройки: поставьте галочку на пункт "Запретить редакторам добавлять пользователей и изменять настройки доступа", — рекомендует Роскомнадзор.