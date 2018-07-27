В Сети предложили отправить участников "Дома-2" на Чукотку

Девушка и молодой человек смотрят телевизор . Архивное фото

Девушка и молодой человек смотрят телевизор . Архивное фото

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Пользователи соцсетей прокомментировали сообщения о сносе съемочной площадки реалити-шоу "Дом-2". Поклонники и противники проекта восприняли эту новость по-разному.

"Площадку освятить надо бы…" — пошутил @VZhornitsky.

"Все-таки мое письмо дошло", — обрадовался @_Klyusha.

"Отправьте их куда-нибудь на север Чукотки" — посоветовал один из пользователей твиттера.

"Дождались", — написали в комментариях.

Некоторые пользователи в шутку предположили, что закрытие площадки является предвыборным ходом мэра Москвы Сергея Собянина.

"Похоже, Собянин хочет не только остаться мэром, но и войти в историю", — пошутил @g_o_n_z_o.

"С козырей зашел", — согласился @ChernigovskiyA.

Однако поклонники проекта восприняли информацию о закрытии площадки с огорчением.

"Мой дедушка плакал, когда закрывали сериал Санта Барбара. Сегодня рыдаю я, потому что закрывают Дом-2" — написали в комментариях.

Как выяснилось, любители реалити-шоу переживали зря, так как закрывать проект никто не собирался.

"Спасли "Дом-2". Теперь заживем", — обрадовались некоторые пользователи твиттера. В свою очередь противники проекта призвали власти не останавливаться на достигнутом.

"Площадку "Дом-2" хотят снести, снесите еще и сам проект, пожалуйста", — попросил @mikekutuzov27.

Ранее стало известно о планах столичных властей построить автодорогу на месте площадки "Дома-2". Собственника земли уведомили о ее изъятии, в течении двух месяцев ему предоставят новый участок взамен предыдущего.

Российское реалити-шоу "Дом-2" выходит на ТНТ с мая 2004 года. В настоящий момент на экраны вышло более пяти тысяч выпусков.