Липецкий форум "Область будущего" собрал более 500 участников

ЛИПЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в шестом молодежном форуме "Область будущего", который завершается в пятницу в Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.
В рамках форума с молодежью встретился глава региона Олег Королев, который поучаствовал в дискуссиях на тему медицины, образования, цифровой экономики. Самыми популярными стали вопросы развития туризма на территории Липецкой области. Так, прозвучало предложение по организации туристических маршрутов, связанных с героическими страницами Великой Отечественной войны, проведении межрегионального молодежного театрального фестиваля. Глава региона поддержал эти инициативы.
"Всегда очень внимательно наблюдаю за тем, как развивается молодежное движение в регионе, чем живут сегодняшние юноши и девушки, каковы их стремления и приоритеты. Это очень важно, потому что в руках молодежи — будущее не только нашей области, но и страны в целом", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королёва.