Липецкий форум "Область будущего" собрал более 500 участников

ЛИПЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в шестом молодежном форуме "Область будущего", который завершается в пятницу в Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.

Форум проходит в несколько смен. В нём участвуют молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. В первой смене форума "Управляй будущим", которая прошла с 16 по 20 июля, были сформированы команды лидеров молодежного самоуправления, молодежного информагентства, молодых общественных деятелей. Во второй смене "Палитра будущего", прошедшего с 23 по 27 июля, участвовали команды молодых танцоров и хореографов, композиторов, музыкантов и вокалистов, юмористов, КВНщиков, поэтов, писателей и критиков, а также команда Российского союза молодёжи и деятелей театрального искусства. В рамках каждой смены прошли образовательные программы по тематическим направлениям: спортивной, творческой, мастер-классы, тренинги, лекции, презентации, дискуссионные площадки.

В рамках форума с молодежью встретился глава региона Олег Королев, который поучаствовал в дискуссиях на тему медицины, образования, цифровой экономики. Самыми популярными стали вопросы развития туризма на территории Липецкой области. Так, прозвучало предложение по организации туристических маршрутов, связанных с героическими страницами Великой Отечественной войны, проведении межрегионального молодежного театрального фестиваля. Глава региона поддержал эти инициативы.

"Всегда очень внимательно наблюдаю за тем, как развивается молодежное движение в регионе, чем живут сегодняшние юноши и девушки, каковы их стремления и приоритеты. Это очень важно, потому что в руках молодежи — будущее не только нашей области, но и страны в целом", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королёва.

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