Глава СПЧ призвал реформировать работу наблюдательных комиссий

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Улучшение условий содержания заключенных в России должно сопровождаться реформированием работы наблюдательных комиссий, заявил журналистам председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов во время рабочей поездки в Воронеж.

"Что касается вообще реформирования системы исполнения наказаний, то этот процесс идет, и идет давно. Просто его нужно активизировать. Нужно реформировать работу наблюдательных комиссий. Потому что то безобразие, которое имело место год назад в ярославской колонии и которое сейчас всколыхнуло все общество… Я ведь неделю эту начал именно в Ярославле, именно в этой колонии и встречался с этим Макаровым, который подвергся этим издевательствам. И стало ясно, какие причины к этому привели и какие условия способствовали тому, что это преступление в течение года оставалось безнаказанным и невыявленным", — сказал Федотов.

По его словам, это связано с тем, что "плохо организована работа в самой колонии, очень плохо организована работа с видеофиксацией ситуации".

В качестве примера глава СПЧ привел воронежскую колонию №2, в которой он побывал, где, по его словам, осужденных в два раза меньше, чем в ярославской колонии №1, а видеорегистраторов в четыре раза больше.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.

На фоне скандала с избиением заключенного в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался.

ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пытки в ярославской колонии говорят о необходимости реформирования самой системы ФСИН, Совфед может их инициировать. Глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя заявление Матвиенко, призвал не спешить с реформированием: надо посмотреть "со всех сторон", "изучить проблему".

Концепция превентивного механизма

В июне Федотов заявил РИА Новости, что СПЧ будет разрабатывать "концепцию формирования национального превентивного механизма, предусмотренного конвенцией ООН против пыток". Он отметил, что на данный момент в России есть только один элемент этого национального превентивного механизма — общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

Он добавил, что СПЧ предлагает вписать ОНК в общую конструкцию национального превентивного механизма, главная роль в которой должна принадлежать уполномоченному по правам человека в РФ.

Ранее Федотов сообщал РИА Новости, что СПЧ и российский омбудсмен Татьяна Москалькова разрабатывают предложения о создании национального превентивного механизма на замену институту ОНК, которые, по его словам, из правозащитного инструмента постепенно превращаются в декорацию.