"Человек с большой буквы": на Урале попрощались с Вениамином Яковлевым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прощание с советником президента РФ Вениамином Яковлевым прошло в пятницу в Свердловском государственном академическом театре драмы, отдать дань памяти и уважения крупному правоведу пришли сотни людей.

Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет. В четверг в Москве память государственного деятеля почтили замглавы администрации президента РФ Владимир Островенко, генпрокурор РФ Юрий Чайка, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров, парламентарии, сенаторы, коллеги, родные и близкие.

В холле драмтеатра в Екатеринбурге – городе, где Яковлев получил образование юриста и работал на протяжении многих лет – стоял открытый гроб, окруженный алыми розами и венками. Рядом с ним сидели самые близкие люди правоведа – его супруга, дочери и внуки.

Проводить в последний путь выдающегося юриста пришли более сотни его коллег и учеников, а также представители администрации Екатеринбурга, областных судов и прокуратуры. Несколько раз за время прощания у гроба правоведа сменили почетный караул. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин и его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

После панихиды советника президента похоронят на Широкореченском кладбище.

Наставник, учитель, друг

От имени правительства Свердловской области соболезнования принес заместитель губернатора Александр Высокинский. Он отметил, что Вениамин Яковлев был величайшим представителем уральской юридической школы, человеком, который с большой буквы назывался руководителем.

"Ушел из жизни наставник, учитель, друг, старший товарищ. Мы с Вениамином Федоровичем работали вместе до самого последнего времени. Он занимался жалобами граждан. Он приезжал к нам, и мы вместе ездили по Чкаловскому району Екатеринбурга, по городам Свердловской области. И он лично разбирался в каждом случае. Очень и очень важно, когда руководитель вникает лично. У меня не укладывается в голове, когда мы говорим "был". Самое главное, он будет жить среди нас, пока мы его помним, пока мы используем советы и наработки, которым он нас научил. Спите спокойно, Вениамин Федорович. Мы продолжим то, что вы начали делать", – сказал Высокинский.

Владимир Бублик, и.о. ректора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), где Яковлев проработал почти 30 лет, добавил, что правовед никогда не забывал родной вуз и каждый раз при визите в Екатеринбург навещал своих коллег.

"Вениамин Федорович всегда начинал с рассказа о том, что он выпускник Свердловского юридического института. Он всегда это говорил с гордостью. Поэтому для нас, для тех, кого он учил, с кем он работал, кто с ним был до последнего его дня он будет нашим настоящим. О нем нельзя говорить в прошедшем времени. Он есть, он остается в своих трудах по теории государственного права, в своей семье, в десятках тысяч своих учеников, в студентах. Он будет с нами до конца", – сказал Бублик на церемонии прощания.

Бывшие ученики Яковлева не могли сдержать слез, когда рассказывали о незаурядном ораторском таланте правоведа. По словам бывших студентов, на лекции Яковлева можно было продавать билеты, аудитории всегда были заполнены.

Человек с большой буквы

"Здесь очень много судей арбитражных судов Уральского округа. Мы все вместе, вне зависимости от возраста, от стажа. Вениамин Федорович создал всю систему арбитражных судов в России, заложил принципы работы судов. И какие бы должности, какие посты он не занимал, это был огромный с большой буквы человек. Человек, который каждую минуту думал о тех, кто рядом с ним. Заботился о тех, кто работает с ним. И эти человеческие принципы заложены в создание арбитражных судов", – сказала руководитель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова.

"Мы все ученики. Для нас Вениамин Федорович учитель, не только потому, что мы слушали его лекции и работали под его началом. Он учитель того, как нужно относиться к праву – с большим уважением, почтением. Как нужно анализировать, понимать и видеть все последствия тех действий, которые мы совершаем. Это крупнейший ученый в области цивилистики, его труды, написанные в 60-е годы, сейчас не менее актуальны", – подчеркнула Решетникова.

"Память будет жить в тех идеях, в тех произведениях, трудах, которые он написал…. Вениамин Федорович оставался человеком во всех случаях, во всех ситуациях. Но самое главное – он не был подвержен коррозии власти. Это был самый человечный человек", – добавил один из учеников Яковлева на церемонии прощания.