РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Человек с большой буквы": на Урале попрощались с Вениамином Яковлевым

0260
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкСоветник президента РФ Вениамин Яковлев. Архивное фотоСоветник президента РФ Вениамин Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Прощание с советником президента РФ Вениамином Яковлевым прошло в пятницу в Свердловском государственном академическом театре драмы, отдать дань памяти и уважения крупному правоведу пришли сотни людей.

Советник президента РФ Вениамин Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Володин отметил вклад Яковлева в укрепление российской судебной системы
Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет. В четверг в Москве память государственного деятеля почтили замглавы администрации президента РФ Владимир Островенко, генпрокурор РФ Юрий Чайка, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров, парламентарии, сенаторы, коллеги, родные и близкие.

В холле драмтеатра в Екатеринбурге – городе, где Яковлев получил образование юриста и работал на протяжении многих лет – стоял открытый гроб, окруженный алыми розами и венками. Рядом с ним сидели самые близкие люди правоведа – его супруга, дочери и внуки.

Советник президента России Вениамин Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Председатель КС Якутии назвал Яковлева совестью российской юриспруденции
Проводить в последний путь выдающегося юриста пришли более сотни его коллег и учеников, а также представители администрации Екатеринбурга, областных судов и прокуратуры. Несколько раз за время прощания у гроба правоведа сменили почетный караул. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин и его полномочный представитель в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

После панихиды советника президента похоронят на Широкореченском кладбище.

Наставник, учитель, друг

От имени правительства Свердловской области соболезнования принес заместитель губернатора Александр Высокинский. Он отметил, что Вениамин Яковлев был величайшим представителем уральской юридической школы, человеком, который с большой буквы назывался руководителем.

"Ушел из жизни наставник, учитель, друг, старший товарищ. Мы с Вениамином Федоровичем работали вместе до самого последнего времени. Он занимался жалобами граждан. Он приезжал к нам, и мы вместе ездили по Чкаловскому району Екатеринбурга, по городам Свердловской области. И он лично разбирался в каждом случае. Очень и очень важно, когда руководитель вникает лично. У меня не укладывается в голове, когда мы говорим "был". Самое главное, он будет жить среди нас, пока мы его помним, пока мы используем советы и наработки, которым он нас научил. Спите спокойно, Вениамин Федорович. Мы продолжим то, что вы начали делать", – сказал Высокинский.

Владимир Бублик, и.о. ректора Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), где Яковлев проработал почти 30 лет, добавил, что правовед никогда не забывал родной вуз и каждый раз при визите в Екатеринбург навещал своих коллег.

Вениамин Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве простились с Вениамином Яковлевым
"Вениамин Федорович всегда начинал с рассказа о том, что он выпускник Свердловского юридического института. Он всегда это говорил с гордостью. Поэтому для нас, для тех, кого он учил, с кем он работал, кто с ним был до последнего его дня он будет нашим настоящим. О нем нельзя говорить в прошедшем времени. Он есть, он остается в своих трудах по теории государственного права, в своей семье, в десятках тысяч своих учеников, в студентах. Он будет с нами до конца", – сказал Бублик на церемонии прощания.

Бывшие ученики Яковлева не могли сдержать слез, когда рассказывали о незаурядном ораторском таланте правоведа. По словам бывших студентов, на лекции Яковлева можно было продавать билеты, аудитории всегда были заполнены.

Человек с большой буквы

"Здесь очень много судей арбитражных судов Уральского округа. Мы все вместе, вне зависимости от возраста, от стажа. Вениамин Федорович создал всю систему арбитражных судов в России, заложил принципы работы судов. И какие бы должности, какие посты он не занимал, это был огромный с большой буквы человек. Человек, который каждую минуту думал о тех, кто рядом с ним. Заботился о тех, кто работает с ним. И эти человеческие принципы заложены в создание арбитражных судов", – сказала руководитель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова.

"Мы все ученики. Для нас Вениамин Федорович учитель, не только потому, что мы слушали его лекции и работали под его началом. Он учитель того, как нужно относиться к праву – с большим уважением, почтением. Как нужно анализировать, понимать и видеть все последствия тех действий, которые мы совершаем. Это крупнейший ученый в области цивилистики, его труды, написанные в 60-е годы, сейчас не менее актуальны", – подчеркнула Решетникова.

"Память будет жить в тех идеях, в тех произведениях, трудах, которые он написал…. Вениамин Федорович оставался человеком во всех случаях, во всех ситуациях. Но самое главное – он не был подвержен коррозии власти. Это был самый человечный человек", – добавил один из учеников Яковлева на церемонии прощания.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена