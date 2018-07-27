Москвичам рассказали, как помочь выпавшим из гнезда птенцам стрижей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Москвы призвали горожан помогать птенцам стрижей, выпавшим из гнезда, и отвозить их в центр передержки, а также оказывать помощь взрослым птицам, по какой-либо причине оказавшимся на земле.

Ранее в пресс-службе Мосприроды сообщили, что с начала июня и до конца июля в столице можно наблюдать так называемый "стрижепад". В учреждении пояснили, что в благоприятный год для размножения черного стрижа происходит массовое выпадение птенцов — это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей высокий.

"Если вы нашли птенца черного стрижа на земле, то нужно понимать, что за ним родители не прилетят и кормить его не будут. Стрижонку можно помочь! Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц. Стрижей принимают в орнитарии в Сокольниках и в клинике "Зеленый попугай", — рассказали в ГПБУ "Мосприрода".

Как пояснили в учреждении, при обнаружении птенца нужно следовать определенным правилам. Птицу не стоит брать в руки – так можно повредить оперение, и тогда стриж никогда не сможет летать. Для транспортировки птенца необходимо найти коробку, кусок доски или какой-либо шершавый предмет. "Стрижонок с удовольствием зацепится за него своими лапками и будет висеть. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, лапки у них служат только для зацепа за вертикальные стены", — подчеркнули в Мосприроде.

В случае если на земле оказалась взрослая или молодая птица, вставшая на крыло, то им тоже требуется помощь, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь, отметили в ведомстве.

"Здесь нужно проделать те же операции: взять какой-нибудь предмет, за который стриж может зацепиться, поднять его, не подбрасывая в воздух. Если стриж готов полететь, он это непременно сделает", — заключили специалисты.