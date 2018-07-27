Гастрономический фестиваль "Раненбургское застолье" соберет 20 тысяч гостей

ЛИПЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Около 20 тысяч гостей ожидаются на гастрономическом фестивале в Липецкой области "Раненбургское застолье", который пройдёт 28 июля, где гости и туристы праздника смогут не только отведать вкусные блюда, но и увидеть выступления артистов, конкурсы частушечников, народные игры и забавы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

На празднике состоится театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля. Возглавит шествие шеф-повар со свитой маленьких поварят.

"В тени городского парка в печах, на кострах, вертелах и мангалах в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара района займутся приготовлением фирменных угощений по старинным рецептам бабушек и прабабушек. Вдоль центральных улиц города свои угощения предлагают 22 сельских поселения. Это целая реконструкция сельского уклада жизни. Редкая возможность окунуться в быт средневековья. Изюминкой праздника станет пирог с символикой фестиваля, который с каждым годом "подрастает" на 1 метр, в прошлом году он достиг 4 метров", — рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что помимо гастрономических радостей гостей фестиваля ждут выступления артистов, народные игры и забавы, выставки, сувенирные ряды, мастер-классы от лучших ремесленников. Завершат фестивальный день вечерняя шоу-программа и праздничный салют.

"В 2016 году фестиваль посетили более 10 тысяч человек, в прошлом году число туристов выросло до 16 тысяч, в этом ожидается около 20 тысяч гостей. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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