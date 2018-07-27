Власти Кузбасса рассказали о ходе сноса сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 27 июл — РИА Новости. Демонтаж комплекса зданий сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" ведется с опережением графика, уже выполнено 25-30% работ, сообщает областная администрация по итогам посещения объекта временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Цивилевым.

Пожар в ТЦ произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанный под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырёхэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжёлая техника.

По данным властей, инспектирование хода работ Цивилев начал с посещения народного мемориала, который появился рядом со зданием в первые дни после трагедии в "Зимней вишне". Глава Кемерово Илья Середюк сообщил, что к 1 сентября здесь будет установлен памятный камень и скамейки, специалисты приведут в порядок тротуарную плитку.

"Представители подрядной организации доложили Сергею Цивилеву, что демонтаж ведется с опережением графика, уже выполнено 25-30% работ. Котельная и подстанция отключены от энергоресурсов, выведены из эксплуатации. Те, кто питался от подстанции, переведены на другие источники. Котельная содержит ценное оборудование, его демонтируют за семь дней, еще два дня уйдет на снос котельной. Баню и подстанцию снесут в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Сейчас на объекте работает крупногабаритная специализированная техника группы строительных компаний "Реформа" из Екатеринбурга: экскаватор-разрушитель и экскаватор для погрузки строительного мусора. Для вывоза мусора задействовано ещё шесть единиц техники. Все материалы, как и обещали городские власти, вывозят на специальный полигон.

Как сообщалось ранее, на очередной встрече Цивилева с семьями погибших и пострадавшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было принято решение обустроить на этом месте памятный сквер. Одним из его элементов станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.