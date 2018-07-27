МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Конференция Международного общества истории градостроительства (IPHS) впервые пройдет в России в 2020 году, говорится в сообщении Национального конгресс-бюро.

"По итогам проведения презентации российским заявочным комитетом Москва была выбрана местом для организации очередной конференции IPHS в 2020 году. Конференция пройдет 1-5 июля 2020 года, а ее темой станет "Трансформации пространства города: реновации городской среды", — говорится в сообщении.

Решение о проведении конференции в Москве было принято на заседании программного комитета общества в Иокогаме (Япония). Соперниками Москвы были немецкий Любек и норвежский Осло.

"Проведение этого мероприятия в Москве позволит расширить границы международного научного сотрудничества, а также будет содействовать интеграции российских, в том числе московских, специалистов в мировое научное сообщество, решающее современные проблемы городской среды", — говорится в сообщении.

Конференция IPHS проводится раз в два года в разных регионах мира.

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