Медведев поручил Минздраву реализовать ряд задач до 15 августа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 10 июля, поручил Минздраву реализовать ряд задач до 15 августа, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Заседание президиума Совета состоялось 10 июля 2018 года. По итогам Дмитрий Медведев дал Минздраву следующее поручение… срок – 15 августа 2018 года", — говорится в документе.

Медведев поручил Минздраву структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты нацпроекта "Здравоохранение", указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам. Кроме этого, министерству необходимо проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворённости населения медпомощью, а также подготовить предложения по структуре управления проектом с учётом реализации основной части мероприятий в субъектах РФ.

Согласно документу, министерство до 15 августа должно проработать проекты паспорта национального проекта и федеральных проектов с субъектами РФ и экспертным сообществом, отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития России на период до 2024 года, предусмотреть реализацию задачи по использованию клинических рекомендаций и протоколов лечения, чтобы сформировать тарифы на оплату медицинской помощи, а также отразить информацию о методике расчёта и источниках получения значений показателей, в том числе о сроках их предоставления, в обосновывающих материалах к паспортам проектов.

"Совместно с Минфином России при подготовке проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов проработать вопрос об увеличении расходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с планируемым увеличением численности медицинских работников в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", имея в виду подготовку предложений по источникам финансирования", — говорится в документе.

Кроме этого, документ предполагает, что Минздрав совместно с Минфином должен проработать вопрос о выделении дополнительных объёмов финансирования на реализацию мероприятий, включаемых в национальный проект и реализуемых в текущем году за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации.

Медведев на заседании президиума Совета также поручил Минздраву совместно с Минтрудом проработать вопрос о включении в национальный проект мероприятий по выявлению профессиональных заболеваний на производстве, с Минстроем и Минэкономразвития — проработать вопрос о целесообразности включения проектируемых в рамках национального проекта объектов строительства и реконструкции в Федеральную адресную инвестиционную программу.

"Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотреть дополнение национального проекта мероприятиями, включёнными в федеральный проект "Цифровое здравоохранение" проекта паспорта программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — добавляется в сообщении.