Медведев поручил Минздраву реализовать ряд задач до 15 августа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось 10 июля, поручил Минздраву реализовать ряд задач до 15 августа, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Медведев поручил Минздраву структурировать целевые показатели и ожидаемые результаты нацпроекта "Здравоохранение", указав социальные и экономические общественно значимые эффекты от его реализации с разбивкой по годам. Кроме этого, министерству необходимо проработать вопрос о включении в проект социологических результатов удовлетворённости населения медпомощью, а также подготовить предложения по структуре управления проектом с учётом реализации основной части мероприятий в субъектах РФ.
Согласно документу, министерство до 15 августа должно проработать проекты паспорта национального проекта и федеральных проектов с субъектами РФ и экспертным сообществом, отразить вклад каждого федерального проекта в достижение национальных целей развития России на период до 2024 года, предусмотреть реализацию задачи по использованию клинических рекомендаций и протоколов лечения, чтобы сформировать тарифы на оплату медицинской помощи, а также отразить информацию о методике расчёта и источниках получения значений показателей, в том числе о сроках их предоставления, в обосновывающих материалах к паспортам проектов.
Кроме этого, документ предполагает, что Минздрав совместно с Минфином должен проработать вопрос о выделении дополнительных объёмов финансирования на реализацию мероприятий, включаемых в национальный проект и реализуемых в текущем году за счёт средств резервного фонда правительства Российской Федерации.
"Совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотреть дополнение национального проекта мероприятиями, включёнными в федеральный проект "Цифровое здравоохранение" проекта паспорта программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — добавляется в сообщении.