МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Законопроекты о государственном социальном заказе на услуги в социальной сфере внесены в Государственную думу, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Целью законопроектов является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Законопроекты предусматривают возможность участия потребителя услуг в выборе исполнителя услуги.
"Тем самым при оказании услуг в социальной сфере будет реализовываться принцип "деньги следуют за потребителем", — говорится в сообщении. Кроме того, реализация законопроектов позволит впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объеме социальных госуслуг.
Уточняется, что законопроект не обязывает использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг — он создает правовое поле, в рамках которого может проводиться такой отбор.
"Законопроект направлен на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, что будет способствовать устранению сложившегося неравенства в сфере финансирования такой деятельности", — отмечается в сообщении.