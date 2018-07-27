МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Массовая голодовка шахтеров в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края продолжается четвертые сутки. Семьдесят три человека отказываются уходить из здания администрации Дарасунского рудника. Все они не получали зарплату три месяца. Десять протестующих уже падали в обморок, однако от госпитализации наотрез отказываются, продолжая голодать в уверенности, что это единственный способ заявить о своих правах.

При этом ни представители власти региона, ни руководители группы компаний "Урюмкан", задолжавшей 35 миллионов рублей, до сих пор не встретились с рабочими.

Голодать прежде не приходилось

Сергей Химич — личность в Вершино-Дарасунском известная. На шахте он с 2006-го. В тот год, отработав всего неделю, чудом выжил в страшном пожаре. А в 2008-м впервые бастовал из-за задержек зарплаты. "В принципе, для шахтеров это привычное дело. За двенадцать лет рудник несколько раз закрывали из-за нерентабельности. Потом снова запускали", — отшучивается он.

В 2017 году, вспоминает Сергей, руководство рудника урезало выплаты всем рабочим, понизив коэффициент трудового участия (КТУ) с единицы до 0,3, то есть почти на 70 процентов. Тогда около 80 горняков отказались покидать шахту в знак протеста.

После того инцидента на место вылетел полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло, вскоре деньги нашлись. Тогдашний собственник рудника, челябинская компания "Южуралзолото" продала активы читинской группе компаний "Урюмкан". Шахтеры вздохнули с облегчением: первая зарплата пришла в полном объеме и в срок. Не было проблем ни с обеспечением, ни со спецоборудованием. Сергей Химич отмечает, что потом задержки, конечно, случались, но не критичные — на неделю-две. А в апреле 2018-го деньги не поступили вовсе.

"Мы сели бастовать прямо в шахте. Прилетела Жданова (Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края. — Прим. ред.), Меняйло, и конфликт решили в течение двух дней. Нам говорили, чтобы мы потерпели, мол, скоро деньги у компании будут — заживем. Но прошли май, июнь, июль — никаких денег мы не увидели. В июне, правда, заплатили по 1340 рублей. Мы посмеялись, думали, может, аванс. Больше ничего. Теперь уже не до шуток. Голодать прежде не приходилось", — рассказывает шахтер.

© Фото предоставлено Павлом Чеботаревым Один из шахтеров, объявивших голодовку на Дарасунском руднике в Забайкальском крае © Фото предоставлено Павлом Чеботаревым Один из шахтеров, объявивших голодовку на Дарасунском руднике в Забайкальском крае

Первый официальный отказ выходить на работу написали 10 июля. Однако, уточняет собеседник, руководство рудника не отреагировало на требование, распустило всех по домам и закрыло шахту в связи с паводковыми водами.

"Сделали это для отвода глаз — по факту подтопление на нас никак не влияет. Глубина шахты — 800 метров. Нижние горизонты подтоплены всегда, а мы работаем выше, то есть воде дойти до рабочих горизонтов нереально. Руководство просто воспользовалось предлогом", — высказывает Сергей свое мнение.

В итоге 24 июля горняки решились на массовую голодовку, разместившись в бывшей раздевалке шахты "Центральная". Сначала было 30 человек, потом шестьдесят, сейчас — больше семидесяти. Общая сумма долга по зарплате — 35 миллионов рублей.

За здоровьем голодающих наблюдают врачи — осмотр дважды в день. Шахтеры не скрывают, что упадок сил ощущается. Десять человек уже жаловались на недомогание, головокружения, их забирали в больницу. Но от госпитализации они отказались и вернулись обратно. "Мы это обсуждали заранее: никто не сходит с дистанции. Только общими усилиями сможем решить проблему, а иначе, стоит только разбрестись, нас всех уволят", — поясняет Сергей Химич.

"Банк не виноват"

Проблема, по словам еще одного голодающего Павла Чеботарева, в том, что никто на шахте не знает, когда будут деньги и в каком объеме. Шахтер сообщил корреспонденту РИА Новости, что никто из представителей власти Забайкальского края или руководства "Урюмкана" до сих пор не приехал на место и не обрисовал ситуацию.

"Мы знаем: у компании "Урюмкан" были какие-то проблемы с кредитом — финансовое учреждение якобы отказывается переводить деньги из-за каких-то кредитных обязательств. В мае нас заверили, что нужно подождать, дескать, как только заработают отсыпные месторождения, ситуация с финансами стабилизируется. Но лето вышло дождливым. Все месторождения затоплены. Денег нет. Сейчас директор рудника уехал в Читу на переговоры с руководством "Урюмкана". Он не голодал, но нас поддерживает", — говорит Чеботарев.

По информации местных СМИ, в 2017 году, когда Дарасунский рудник вошел в структуру "Урюмкана", между собственником и Промсвязьбанком велись переговоры о кредитовании рудника на 800 миллионов рублей. Однако в банке началась санация, и кредитование отложили на неопределенный срок, как сообщали журналисты со ссылкой на гендиректора группы компаний "Урюмкан" Виталия Койдана. Первое время Дарасунский рудник, утверждал Койдан, жил за счет собственных средств компании.

В свою очередь, гендиректор Дарасунского рудника Евгений Рогалев прокомментировал "Чита.ру", что "Урюмкан" взял кредитов на 50 миллионов долларов, в этом году должны погасить 8,9 миллиона, но банк, видимо, предполагает, что компания не погасит эту сумму, в связи с чем средства на рудник не выдают.

Вместе с тем сотрудники Промсвязьбанка объясняют: они кредитуют проекты этой группы компаний, однако о Дарасунском руднике никаких договоренностей не было. "Банк финансировал инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики "Дархан", которая успешно работает. По этому проекту все обязательства выполняются как со стороны банка, так и со стороны предприятия. При этом банк готов вести конструктивный диалог и совместно с собственниками группы компаний "Урюмкан" найти оптимальное решение проблемы", — сообщили РИА Новости в финансовом учреждении.

Рычаг давления

В поселке, где рудник — градообразующее предприятие, жизнь буквально встала. Сменить место работы, говорит Химич, невозможно, равно как и уехать, — где взять средства на первое время? В основном шахтерам от 30 до 50 лет, у всех семьи и маленькие дети. Кто-то успевает съездить на другую вахту в перерывах. А кто-то набрал кредитов, и теперь неясно, как их возвращать.

Министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко в комментарии РИА Новости отметил, что руководство "Урюмкана", по его информации, не справляется с обязательствами перед банком. "Губернатор в курсе, держит все на контроле. Создана экспертная группа для выработки путей скорейшего выхода из ситуации. Люди, конечно, не должны страдать", — подчеркнул вице-премьер. Что именно предпримут, еще непонятно, идут переговоры.

© Фото предоставлено Павлом Чеботаревым Шахтеры, объявившие голодовку на Дарасунском руднике в Забайкальском крае © Фото предоставлено Павлом Чеботаревым Шахтеры, объявившие голодовку на Дарасунском руднике в Забайкальском крае

Между тем источники в органах власти считают, что "Урюмкан" использует правительство края и голодающих шахтеров как рычаг давления на банк. "Группа компаний часть денег перекидывала с других проектов на Дарасун. Банку это не нравится, они в течение полугода на это смотрели и под предлогом сомнений в платежеспособности не позволяют переводить средства. Сейчас "Урюмкан" хочет добиться рефинансирования, но банк не особо желает это делать. Учитывая, что это частная компания, власти региона не должны вмешиваться в подобные финансовые схемы, однако раз затронута жизнь людей, приходится принимать участие", — объясняет расклад наш источник.

По двенадцать часов под землей

Пока четкого решения нет, шахтеры намерены сидеть в бывшей раздевалке, вооружившись матрасами и бутылками с водой.

"Мы и сами на своих спинах ощущаем, что над нами словно смеются. Сегодня нам предложили разойтись, якобы тогда дадут за май зарплату. Приезжали из трудовой инспекции, говорят, что машина уже запущена и можно не сидеть. Но мы не верим. Были и угрозы, говорили, что мы сами эту кашу заварили. Мы работаем месяцами по двенадцать часов в день. Нами пользуются, крутят, чтобы проводить финансовые операции, а в итоге еще и мы виноваты?" — возмущается Химич.

Проблемой с невыплатой сейчас занимается прокуратура. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Кроме того, Следственный комитет начал доследственную проверку на предприятии.