В Подмосковье увеличилось число многодетных семей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось в два раза за последние пять лет, на сегодняшний день в регионе свыше 67 тысяч семей, где трое и более детей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас за последние пять лет количество многодетных семей увеличилось с 31 тысячи до 67 651, то есть практически в два раза",- сказал Воробьев в эфире телеканала 360.

Программа по поддержке многодетных семей будет реализовываться и дальше. В этом году, по словам губернатора, построят 18 детских садов. "У нас есть ряд городов, в частности Красногорск, Одинцово, Подольск, Домодедово, порядка десятка городов, где образовывается очередь в детские сады, несмотря на то, что мы реализовали огромную программу, построили 400 детских садов, контингент растет, детских садов не хватает", — отметил Воробьев.