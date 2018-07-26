Москвичи оценили программу по выявлению онкологии в столице

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи проекта "Активный гражданин" высоко оценили программу по выявлению онкологии в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пользователи проекта "Активный гражданин" оценили программу по раннему выявлению онкологических заболеваний "Я выбираю здоровое будущее!"… Около 110 тысяч (более 87%) участников поставили программе оценку "отлично", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего свое мнение высказали свыше 126 тысяч человек. "Обследования проводят еженедельно по субботам с 08.00 до 14.00 в одной из поликлиник в каждом из административных округов столицы. Пройти обследование можно бесплатно без предварительной записи и направлений", — добавляется в сообщении.

Количество случаев раннего выявления рака в Москве выросло на 40% благодаря тщательному осмотру врачей, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что в год врачи московских поликлиник принимают до 10 миллионов пациентов.