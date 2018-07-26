В Севастополе откроют движение пассажирского судна "Комета 120М"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Движение скоростного судна пассажирского типа "Комета 120М" откроют 30 июля в Севастополе, сообщается в четверг на сайте концерна "Калашников".
Как отмечается, "Комету 120М" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.
"Комета 120М" предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 километров в час).