В Севастополе откроют движение пассажирского судна "Комета 120М"

Спуск на воду морского скоростного пассажирского судна на подводных крыльях Комета в Севастополе. Архивное фото

Спуск на воду морского скоростного пассажирского судна на подводных крыльях Комета в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Движение скоростного судна пассажирского типа "Комета 120М" откроют 30 июля в Севастополе, сообщается в четверг на сайте концерна "Калашников".

"Тридцатого июля в Севастополе состоится торжественное открытие регулярного движения скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М". Первый маршрут будет вести из Севастополя в Ялту. Путь займет около двух часов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "Комету 120М" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия.

"Комета 120М" предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 километров в час).