МВД получило нового страховщика вместо лишенного лицензии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство определило "ВТБ Страхование" единственным исполнителем услуг по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД России на 2018-2019 годы, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В конце мая Центробанк РФ отозвал лицензии у "Центрального страхового общества", которое сотрудничало с МВД РФ. Как выяснилось, страховщик не соблюдал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности.

В пресс-центре МВД России позже сообщили РИА Новости, что руководством министерства ситуация взята на особый контроль. Как сказали в пресс-центре, "предпринимаются все необходимые меры для соблюдения социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел".

Вышедшее распоряжение правительства решило проблему. "Определить единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2018-2019 годах закупки услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ ООО "Страховая компания "ВТБ Страхование"", — говорится в документе.