Совфед может инициировать изменения в системе ФСИН

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пытки в ярославской колонии говорят о необходимости реформирования самой системы ФСИН, Совет Федерации может их инициировать, заявила в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.

"Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания. Должно быть самое серьезное расследование", — заявила Матвиенко на брифинге, добавив, что должно быть жесткое наказание для тех, кто нарушил права человека.

Матвиенко подчеркнула, что, к сожалению, такие случаи происходят. "Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании", — сказала спикер Совфеда, не исключив, что сенаторы могут "инициировать изменения в системе ФСИН".