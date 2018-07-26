В Москве простились с Вениамином Яковлевым

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве простились с советником президента РФ Вениамином Яковлевым, почтить память государственного деятеля приехали замглавы администрации президента РФ Владимир Островенко, генпрокурор РФ Юрий Чайка, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров, парламентарии, сенаторы, коллеги, родные и близкие.

Первый председатель высшего арбитражного суда РФ, доктор юридических наук, профессор, советник президента РФ Вениамин Яковлев скончался во вторник в возрасте 86 лет. Его похороны пройдут 27 июля в Екатеринбурге — городе, где Яковлев получил образование юриста и работал на протяжении многих лет.

Островенко зачитал телеграмму от имени президента РФ Владимира Путина, который назвал уход из жизни Вениамина Яковлева "большой, невосполнимой утратой", которую разделяют тысячи его учеников, коллег, друзей. В своем послании российский лидер также отметил, что Яковлев был "крупным ученым, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим свой талант, ответственность и преданность делу практически во всех областях юриспруденции".

"Трудно переоценить вклад Вениамина Федоровича в совершенствование отечественной судебной системы, в развитие юридической науки и образования. Он был правозащитником в самом высоком значении этого слова", — процитировал Островенко.

От себя лично чиновник добавил, что "труд, талант Вениамина Яковлева, смелость идей и новаторский подход, предельная ответственность во всех делах будут всегда служить примером служения Отечеству".

Вениамин Яковлев родился 12 февраля 1932 года в городе Петухово Уральской области РСФСР (ныне — Курганская область) в семье рабочих. После окончания в 1953 году Свердловского юридического института (ныне — Уральский государственный юридический университет) сделал блестящую юридическую карьеру. С июля 1989 года по декабрь 1990 года был одним из последних министров юстиции СССР, в правительстве Николая Рыжкова.

С декабря 1990 года по ноябрь 1991 был председателем Высшего Арбитражного суда СССР. Он создал систему арбитражных судов России — в 1992 году стал председателем Высшего Арбитражного суда РФ, который возглавлял 13 лет. Покинув пост председателя ВАС, был назначен на должность советника президента РФ.