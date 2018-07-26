В ФСО рассказали о проверке подарков для первых лиц государств

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все подарки, предназначенные для первых лиц государств, проходят проверку на безопасность, и это является общей практикой, заявили РИА Новости в Федеральной службе охраны РФ.

Ранее агентство Блумбер г сообщило, что мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу Владимиром Путиным, теоретически может быть использован хакерами для атак на телефон, так как в него встроен чип с антенной, которая совершает обмен данными с находящимися рядом гаджетами. При этом агентство отмечает, что вероятность такой атаки крайне мала.

"Любой подарок для президента проходит процедуру проверки на безопасность. Это общая практика для всех стран", — сказали РИА Новости в ФСО.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки подарил американскому коллеге мяч чемпионата мира по футболу. Позже американский сенатор Линдси Грэм предложил проверить подарок на предмет наличия прослушивающих устройств. Национальная разведка США в ответ заверила, что мяч находится "под тщательным присмотром".